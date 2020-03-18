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تكنولوجيا

Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت علامة موتورولا الصينية عن أحدث هواتفها ضمن الفئة الاقتصادية والذى يحمل إسم Moto E6s، مع تصميم مبهر وملون بالإضافة لكاميرا مزدوجة وشاشة كبيرة توفر تجربة مشاهدة ممتعة.
وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Moto E6s بشاشة قياس 6.1 بوصة مع تقنية عرض HD، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي.

ويمتلك Moto E6s معالجًا من نوع Mediatek MT6762 Helio P22 ثمانى النواة بقوة 2 جيجاهرتز، بذاكرة وصولي عشوائية سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

جاء Moto E6s بكاميرا أساسية ثنائية بدقة 13 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وفلاش من نوع LED، بالإضافة لقارئ بصمة الإصبع فى الخلف.

زودت موتورولا Moto E6s ببطارية سعة 3 آلاف ميللى امبير تدعم الشحن بكابل من نوع microUSB 2.0، ويمكنك الحصول عليه فى لونين هما الأزرق و الأحمر مقابل 95 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 1500 جنيه مصري.
Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور
Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور
Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور
Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور
Motorola تكشف عن Moto E6s بـ 1500 جنيه.. تفاصيل.. صور
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