موتورولا تعلن رسميا عن + Edge وEdge.. بسعر منافس وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

أعلنت شركة موتورولا ، رسميا عن هاتفي +Motorola Edge، وMotorola Edge اللذين يشتركان في نفس التصميم، إضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإعدادت كاميرا خلفية ثلاثية، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





مواصفات Motorola Edge +

يأتي هاتف Edge +، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتدعم تقنية + HDR 10، بمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش صغير للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل، كما تحتوي حساس البصمة تحتها.









ويقدم هاتف Motorola Edge+، كاميرا خلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 3x، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة.









ويعمل هاتف Motorola Edge+ بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Edge+، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C. وتقول موتورولا إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين،وسيتوفر الهاتف اعتبار من شهر مايو القادم بسعر 1,199 يورو.





مواصفات Motorola Edge:

ويشبه هذا الهاتف جهاز موتورولا إيدج بلس، ولكن بمواصفات أقل، حيث يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبمعدل 90 هرتز مع حافات منحنية في الجانبين.





ويعمل بمعالج Snapdragon 765G، مع دعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









ويقدم هاتف Motorola Edge، ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل.





ويأتي هاتف Motorola Edge، ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط، ولكن بدون دعم تقنية الشحن اللاسلكي.





وسيتوفر هاتف موتورولا إيدج في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا المحيط الهادئ خلال شهر مايو القادم بسعر 599 يورو.