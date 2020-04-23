AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

موتورولا تعلن رسميا عن + Edge وEdge.. بسعر منافس وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:00 ص
Motorola Edge
Motorola Edge
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة موتورولا، رسميا عن هاتفي +Motorola Edge، وMotorola Edge اللذين يشتركان في نفس التصميم، إضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإعدادت كاميرا خلفية ثلاثية، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

مواصفات Motorola Edge +
يأتي هاتف Edge +، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتدعم تقنية + HDR 10، بمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش صغير للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل، كما تحتوي حساس البصمة تحتها.


ويقدم هاتف Motorola Edge+، كاميرا خلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 3x، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة.

Motorola Edge+

ويعمل هاتف Motorola Edge+ بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Edge+، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ الساعة، تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C. وتقول موتورولا إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين،وسيتوفر الهاتف اعتبار من شهر مايو القادم بسعر 1,199 يورو.
Motorola Edge+: Smoky Sangria

مواصفات Motorola Edge:
ويشبه هذا الهاتف جهاز موتورولا إيدج بلس، ولكن بمواصفات أقل، حيث يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبمعدل 90 هرتز مع حافات منحنية في الجانبين.

ويعمل بمعالج Snapdragon 765G، مع دعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Motorola Edge

ويقدم هاتف Motorola Edge، ثلاث كاميرات خلفية،  الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Motorola Edge، ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط، ولكن بدون دعم تقنية الشحن اللاسلكي. 

وسيتوفر هاتف موتورولا إيدج في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا المحيط الهادئ خلال شهر مايو القادم بسعر 599 يورو.
Motorola Edge+ is an S865-powered 5G flagship with 108MP camera, Edge joins in with S765
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيشحن في 35 دقيقة.. فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Z6 5G.. صور ومواصفات وأسعار

شاومي تعلن رسميا عن هاتف Black Shark 3 للألعاب..تعرف على السعر والمواصفات..صور

موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto G8 ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

رسميا.. نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 8.3 5G.. صور ومواصفات

بسعر أرخص.. HMD تعلن رسميا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3.. مواصفات وصور

تتغلب على كورونا.. أفضل هواتف سامسونج خلال 2020

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة الكورونا.. الجمعة أول أيام رمضان.. مفاجأة جديدة بشأن الفيروس

رسميا.. ترامب يوقع على قرار تعليق الهجرة إلى أمريكا

احذر .. عرض جلدي غامض ينذر بإصابتك بفيروس كورونا

بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال عودته.. تعرف على القنوات الناقلة

من أصل 3659 حالة.. الصحة تكشف أعداد المتعافين من الكورونا في مصر

السلطات السعودية تداهم شققا مفروشة للمساج والحلاقة والحمام المغربى بالرياض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز بريطاني بعد خروجه من العزل: توسلنا الموت بنزع أقنعة الأكسجين بسبب كورونا

بمكياج جذاب.. طليقة خالد عليش تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

25 فائدة لتناول التين المجفف في رمضان