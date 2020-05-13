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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto E7

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:09 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورلا القادم Moto E7
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قسم التكنولوجيا
كشف تسريبات جديدة هاتف موتورولا القادم الذى يحمل إسم Moto E7 القادم، والذي سيأتي ضمن الفئة المتوسطة، التى استطاعت موتورولا الصينية حصد حصة كبيرة منها فى سوق الهواتف الذكية.

وبحسب موقع 91mobile التقني، يأتي هاتف Moto E7 بشاشة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، و بدقة 720 × 1520 بكسل بكثافة 16 مليون لون، بالإضافة لنوتش أو ثقب قطرة الماء الذى يحتوى على الكاميرا الأمامية.

ويمتلك Moto E7 معالجًا من نوع كوالكوم Snapdragon 632 SoC، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعتي 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 32 و  64 جيجابايت، كما سيعمل بنظام تشغيل Android 10.

ويتميز هاتف Moto E7 بكاميرا أساسية بدقة 13 و 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.0، مع مستشعر للعمق f / 2.2، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة لبطارية سعة 3600 مللي أمبير، وقارىء بصمة إصبع تقليدي.

ويأتي هاتف موتورولا Moto E7 بلونين هما الأسود اللامع و الأزرق الداكن، إلا ان السعر لم يكشف عنه حتى الآن.


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