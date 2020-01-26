شاهد.. أول صورة مسربة لهاتف موتورولا الجديد

كشف صاحب التسريبات الشهير إيفان بلاس "Evan Blass"، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن هاتف ذكي جديد من موتورولا يسمي إيدج بلس Edge+، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





ووفقا للتغريدة التي نشرها إيفان، والتي تضم أول صورة للهاتف، أن الجهاز سيأتي مزودًا بقلم إلكتروني، ليكون أول هاتف تطلقه "موتورولا" المملوكة لشركة لينوفو الصينية، يدعم هذه الميزة.





وكما يظهر هاتف "Edge +" في الصورة المسربة، بحواف ضيقة وشاشة تملأ الواجهة، حتى أن الكاميرا الأمامية تأتي ضمن الشاشة.





وذكر بلاس في تغريدته أن الهاتف سيباع عن طريق شركة الاتصالات الأمريكية Verizon، ولكنه لم يقدم أي تفاصل أخرى تتعلق بالهاتف.





الجدير بالذكر أن شركة موتورولا Motorola، أعلنت في وقت سابق عن موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Razr، وذلك بعد تأجيل إطلاقه في وقت سابق، وإنها ستفتح باب الطلب المسبق على الهاتف بدءًا أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ البيع اعتبارا من 6 فبراير المقبل.