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تكنولوجيا

بعد انتشاره في الصين.. الملايين يسارعون بتحميل لعبة فيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 م
بعد انتشاره في الصين..
بعد انتشاره في الصين.. الملايين يتسارعون لتحميل لعبة استعداد
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ندى على
ذكر موقع Tech Times أن تطبيق الألعاب Plague Inc أو لعبة "الوباء" تم تحميلها من قبل المستخدمين في الصين بشكل كبير للغاية لتصبح أكثر لعبة يتم تحميلها في الدولة خلال هذه الأيام وذلك بعد انتشار فيروس كورونا ووفاة العشرات من فيروس الالتهاب الرئوى المميت.

وقال العديد من المستخدمين إنهم قاموا بتحميل اللعبة ليكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الفيروس في الأيام القادمة، وتم إطلاق اللعبة في عام 2012 وتم تحميلها لأكثر من 120 مليون مرة حول العالم.

وتأمر اللعبة المستخدمين أو اللاعبين بنشر الوباء في العالم خلال اللعبة، وارتفعت عدد مرات تحميلها بشكل هائل في الصين حتى وصلت يوم الأربعاء الماضى إلى أكثر الألعاب مبيعا. 

وتتضمن قواعد لعبة Plague أن يقوم اللاعبون بنشر الفيروس حول العالم، ومنع الحكومات العالمية من السيطرة على الوباء وزيادة أعداد الوفيات، واللاعب الفائز في اللعبة هو الذى يسيطر على العالم من خلال نشر الفيروس بأكبر عدد ممكن من الإصابات.

وقامت السلطات الصينية بغلق خمس مدن جديدة تشمل نحو 56 مليون نسمة اليوم السبت، في محاولة لاحتواء المرض، وذلك بعد وفاة حوالى 41 شخصا بسبب فيروس كورونا والذي أصاب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

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