موتورولا تطرح هاتف +Edge في الإمارات.. اعرف السعر والمواصفات

أطلقت شركة موتورولا ، هاتفها الأحدث Motorola Edge +، في الأسواق الإماراتية، وتقدم الشركة الأمريكية من خلال هاتف إيدج بلس تكنولوجيا متطورة، شملت عدة مزايا بما في ذلك الأداء القوي لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة ديناميكية، وتجربة تصوير ممتعة، وصوت لا مثيل له، وبالإضافة إلى سعة بطارية الأبر من نوعها في أي هاتف 5G فى السوق.





مواصفات هاتف Motorola Edge +





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"، يأتي هاتف Edge +، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتدعم تقنية + HDR 10، معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وتحتوي الشاشة على نوتش صغير للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل، كما يحتوى على قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها.









ويقدم هاتف Edge+، كاميرا خلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 3x، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة.









ويعمل هاتف Edge+ بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Edge+، بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C، وتقول موتورولا إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين.





سعر هاتف موتورولا +Edge في الإمارات





ويتوفر هاتف موتورولا +Edge في ثلاثة ألوان فقط، ويبلغ سعر في الإمارات حوالي 3999 درهما إماراتيا، وسيكون متاحا للبيع لدى شركة اتصالات Etisalat، ودو du، وفيرجن ميجاستور Virgin megastore، وموقع نون دوت كوم noon.