بسبب كورونا.. تخصيص مستشفيات الوادي الجديد مراكز عزل وعلاج الحالات المصابة

قال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن وزارة الصحة اعتمدت 6 مستشفيات بالوادى الجديد، كمستشفيات ومراكز عزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وهى مستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي وبلاط المركزي، بالإضافة إلى مستشفى الصدر بمدينة الخارجة.

وأوضح محروس، تخصيص رقمين هما (2936467 -2929038) عند الشعور بأى أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلى لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

وكانت محافظة الوادى الجديد،

سجلت مساء أمس الثلاثاء، 3 حالات إصابة وحالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى بيان رسمى، نشرته صفحة المحافظة ، أنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس بواقع حالة فى مركز الخارجة وأخرى فى مركز الداخلة وأخرى فى مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة بدون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف الزملوط أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافى التى وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلى لـ5 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

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