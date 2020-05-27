إصابة نائبة محافظ أسوان بكورونا.. ثبوت إيجابية التحاليل

أعلنت محافظة أسوان عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة .





وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل ونطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة .





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ومن المقرر أنه سيتم دخول نائب محافظ أسوان للعزل المنزلى مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة.



