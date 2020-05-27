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محافظات

إصابة نائبة محافظ أسوان بكورونا.. ثبوت إيجابية التحاليل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:25 م
الدكتورة غادة يحيى
الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ
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قسم المحافظات
أعلنت محافظة أسوان عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة .

وأعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل ونطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة .

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ومن المقرر  أنه سيتم دخول نائب محافظ أسوان للعزل المنزلى مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أن مديرية الصحة ستقوم بإتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين ، مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.
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