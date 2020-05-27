الصحة العالمية تصدم المتعافين من كورونا .. وتحسم مصيرعلاج ترامب

منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل قاطع على اكتساب المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مناعة تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى. قالتاليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل قاطع على اكتساب المتعافين من فيروسالمستجد "كوفيد 19" مناعة تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

ترامب"، حيث يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترويج لفعاليته في الوقاية من الإصابة بالفيروس. وأضافت المنظمة خلال الإفادة اليومية ان عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا الشهير لا يصلح لعلاج فيروس كورونا، ويشتهر العقار باسم "دواء"، حيث يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترويج لفعاليته في الوقاية من الإصابة بالفيروس.





وكانت كل من فرنسا وبلجيكا أعلنتا اليوم وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا.





وأعلن المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل منظمة الصحة العالمية.



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وقال جيبريسوس منذ عام 2018، عملنا بجد لدعم إنشاء مؤسسة منظمة الصحة العالمية واليوم، بعد العمل الشاق لأكثر من عامين، يسعدنا للغاية إطلاقها رسميًا، لإطلاق مؤسسة منظمة الصحة العالمية.

