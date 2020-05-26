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محافظات

انتصار جديد على كورونا .. شفاء 16 حالة وخروجهم من مستشفى العزل في أسوان

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:05 م
مستشفى العزل في أسوان
مستشفى العزل في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يواصل مصابو فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) انتصاراتهم المتتالية وقدرتهم على تخطى هذا الفيروس وعبور هذا المرض بأمان وسلام.

وفى هذا الصدد شهد مستشفى أسوان التخصصى للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحى بطريق السادات بمدينة أسوان فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك تعافى وخروج 16 حالة جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية.

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وجاءت أسماء الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى كالتالى  :  سعاد.س.ع، وولاء.م.ش، وسعاد.ا.ا، ومصطفى.ط.ح، ومرفت.ج.ى". 

بينما تبين أن الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية كالتالى "ونيسة.ب.ا، ومرية.ا.ا، وسنيه.ح.ى، وبسيونى.ع، ووفاء.م.ى، ومروة.ا.ن، ومحمد.م.ا، وأحمد.ر.ع، وياسر.م.م، وزينب.م.ا، وجفل.م.س".

وقد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.

وتم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة. 
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