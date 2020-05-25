خلال يوم واحد.. تعافي 24 مصابا بكورونا بمستشفى العزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي في أسوان









وفى هذا الإطار شهدت أسوان فى يوم واحد تعافى 13 حالة أخرى وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك حيث تحسنت حالتهم وتحولت إصابتهم من إيجابية إلى سلبية ، وكان قد سبق خروج 11 حالة عصر الإثنين من المدينة الشبابية بطريق السادات بمدينة أسوان .









وجاءت أسماء المتعافين الـ 13 حالة كالتالى : عبده.ت.ج، وعبد المسيح.ك.ب، وصفيه.م.ع، وأشرف.ع.ح، وشامية.غ.ع، وفاكهة.ع.ا، وسهير.ف.ح، ويحيى.ع.س، وسعدية.م.ح، وسعاد.م.ع، ومحمد.ع.د، وزينب.ع.خ، وعايده.غ.ق .









بينما سجلت المدينة الشبابية الـ11 حالة كالتالى : باخوم.م.و، ومحمد.ب.ا، ومنى.ش.ح، وإسلام.ج.م، وحسام.ح.ع، وأحمد.ا.ع، وهبة.ل.م، وأحمد.ع.ص، والحسينى.ع.م، وعبد الرحمن.ا.م، ونجاح.ع.ح".









واقرأ أيضًا :









وقد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.









ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.









وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة وتم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.



