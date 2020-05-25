AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال يوم واحد.. تعافي 24 مصابا بكورونا بمستشفى العزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي في أسوان

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:55 م
مستشفى العزل في أسوان
مستشفى العزل في أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
وتتوالى انتصارات مصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19  ) والذين حققوا نجاحات مبهرة بهزيمة هذا الفيروس .


وفى هذا الإطار شهدت أسوان فى يوم واحد تعافى 13 حالة أخرى وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك حيث تحسنت حالتهم وتحولت إصابتهم من إيجابية إلى سلبية ، وكان قد سبق خروج 11 حالة عصر الإثنين من المدينة الشبابية بطريق السادات بمدينة أسوان .


وجاءت أسماء المتعافين الـ 13 حالة كالتالى : عبده.ت.ج، وعبد المسيح.ك.ب، وصفيه.م.ع، وأشرف.ع.ح، وشامية.غ.ع، وفاكهة.ع.ا، وسهير.ف.ح، ويحيى.ع.س، وسعدية.م.ح، وسعاد.م.ع، ومحمد.ع.د، وزينب.ع.خ، وعايده.غ.ق .


بينما سجلت المدينة الشبابية الـ11 حالة كالتالى : باخوم.م.و، ومحمد.ب.ا، ومنى.ش.ح، وإسلام.ج.م، وحسام.ح.ع، وأحمد.ا.ع، وهبة.ل.م، وأحمد.ع.ص، والحسينى.ع.م، وعبد الرحمن.ا.م، ونجاح.ع.ح".


واقرأ أيضًا :


وقد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.


ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.


وتم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة وتم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا بمستشفيات عزل أسوان

خروج 11 حالة من العزل الصحي بأسوان بعد شفائهم

انتصار على كورونا: شفاء 8 حالات جديدة وخروجهم من العزل بأسوان

خروج 6 حالات جديدة من مستشفيات العزل بأسوان تماثلوا للشفاء

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 11 حالة وخروجهم من مواقع العزل في أسوان

شفاء 7 حالات وخروجهم من مستشفيات العزل بأسوان

ترشيحاتنا

محمد وزيري يحدث ضجة.. حقيقة زواجه بـ هيفاء وهبي

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

الصحة العالمية: العالم في منتصف الموجة الأولى لـ كورونا

بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

هل أشعة الشمس لها تأثير في علاج كورونا.. الصحة السعودية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

كنز لا يقدر بثمن.. 26 فائدة لـ الحمص