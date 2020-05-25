في ثاني أيام عيد الفطر.. شاهد خلو شوارع وحدائق ومتنزهات أسوان من المواطنين

شهدت العديد من الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمقابر بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان خلوا كاملا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.





ويأتى ذلك تفعيلًا لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرًا لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تابعت مع الوحدات المحلية والجهات الخدمية الإلتزام بعدم إقامة أى ملاهى عشوائية فى الشوارع ، فضلًا عن منع تكرار ظاهرة تأجير الحيوانات والتوك توك والموتوسيكلات.





واقرأ أيضًا :





هذا بجانب الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة، علاوة على منع كافة الرحلات النيلية للجزر والكافتيريات والمتنزهات والحدائق غيرها من المقاصد المتوقع حدوث تجمعات بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين .





كما تابع محافظ أسوان تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى تم إقرارها من خلال التواجد الميدانى لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء ، بالإضافة إلى الإنتشار الشرطى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والتأكيد على غلق الإتجاه الغربى لكورنيش النيل بالمدن السياحية لمنع أى تجمعات. إضافة إلى منع زيارة المقابر ، علاوة على غلق المواقف الداخلية والأقاليم ، وأيضًا وقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس والنقل العام بين المدن ومع المحافظات الأخرى .



