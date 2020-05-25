وصلة غناء لمجموعة شباب أمام بوابة مستشفى أسوان للعزل.. شاهد

قام مجموعة من الشباب بأداء حفل غناء ورقص عل نغمات بعض الأغانى أمام بوابة مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى" وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك اعتقادًا منهم أن ذلك يرفع الروح المعنوية للمرضى من مصابى فيروس كورونا المستجد .





وقام هؤلاء الشباب بإحضار "أورج" ومكبرات صوت وبعض أدوات الغناء واستخدموها فى إحياء حفل غنائى راقص لمجموعة من الشباب الذين يرتدون كمامات ويمسكون بأيديهم كاميرات تصوير .





وأثار تصرف هؤلاء الشباب غضب نشطاء التواصل الاجتماعى وخاصة أن المستشفى تعد مكان مخصص لتقديم الخدمة الطبية، بجانب أنه من المفترض عدم وجود تجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا وتوفير بيئة مناسبة للمرضى بعيدًا عن الاختلاط وهذه الحفلات.





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ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن هؤلاء الشباب استأذنوا إدارة المستشفى فى تشغيل بعض الأغانى أمام المستشفى احتفالًا بخروج أصدقائهم، ووافقت إدارة المستشفى بنية رفع الروح المعنوية للمرضى حتى يتسنى لهم سرعة الشفاء.





وأكد إيهاب حنفى أنه تدخل ونبه على إدارة المستشفى أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المشاهد بعد ذلك نظرًا لما حدث من تجاوزات وتجمعات أخرى .