بالأسماء.. تعافى 9 حالات جديدة من مصابى كورونا بأسوان

يومًا بعد يوم تشهد مستشفى أسوان التخصصى للعزل والحجر الصحى إنتصارات جديدة تتمثل فى تعافى وشفاء مصابو فيروس كورونا المستجد .





وفى هذا الصدد شهدت مستشفى العزل فى أول أيام عيد الفطر المبارك تعافى وخروج 9 حالات جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية وتحولها من إيجابية إلى سلبية .





وجاءت أسماء المتعافين كالتالى: "عبده.ف.ت، وإسراء.م.س، وسلوى،.ط.ا، وعبد الرحمن.م.ع، وحنان.م.ص، وخالد.ا.ا، وبدرى.خ.ق، وأنوار.ف.م، ومحمد.م.ع".





وقد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.





وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان و المدينة الشبابية بطريق السادات .





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ويتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.





وتم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.