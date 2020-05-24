بدون خطبة.. أبطال الجيش الأبيض بمستشفى أسوان للعزل يؤدون صلاة عيد الفطر

يؤدى جيش مصر الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين داخل مستشفيات العزل أعظم رسالة وملحمة طبية وطنية ليس لها مثيل لما يبذلونه من جهود متميزة ومتواصلة على مدار الساعة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) حتى يتم تماثلهم للشفاء وتعافيهم وخروجهم بأمان وسلام .





وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" أجواء عيد الفطر المبارك داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل حيث بدأت لحظات الاحتفال بالعيد بأداء العشرات من الفريق الطبى والتمريض والعاملين لصلاة العيد فى فناء مستشفى العزل ولكن دون إلقاء خطبة مثلما أعلنت وزارة الأوقاف .





وكان من الملاحظ أثناء أداء أفراد الجيش الأبيض إلتزامهم بالتباعد الإجتماعى حيث أن المسافة كانت متباعدة بيم كل شخص وأخر بحوالى المتر.

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وعقب انتهاء صلاة عيد الفطر قام أبطال الجيش الأبيض بمواصلة عملهم الوطنى لأداء رسالتهم على أكمل وجه لمصابى فيروس كورونا .





وكان قد تم تجهيز مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان لإستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد حيث يضم المستشفى 132 سريرًا ، و9 أسرة رعاية مركزة ، و5 أجهزة تنفس صناعى ، وطاقم طبى وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات المختلفة .



