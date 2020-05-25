الجانب الإنساني.. شاهد كيف احتفل الأطباء مع مصابي كورونا بأول عيد داخل العزل

جيش مصر الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض والعاملين والإداريين داخل مستشفيات العزل يواصلون أداء رسالتهم ودورهم الوطنى لرعاية مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) .





ولكن لم يقتصر دورهم على أداء الدور الطبى فقط ، بل لهم دور إنسانى ملموس فى إضفاء كافة مظاهر الفرحة والسرور على المصابين وهو ما يساهم بشكل مباشر فى إعلاء الروح المعنوية لديهم والوازع النفسى وبالتالى المساهمة فى سرعة إستجابتهم للعلاج وتماثلهم للشفاء وتعافيهم وخروجهم بسلام.





وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام الفريق الطبى من طاقم الأطباء والتمريض والعاملين والإداريين بتقديم الهدايا لمصابى فيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل والحجر الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة فى لفتة إنسانية تستحق كل الإحترام والتقدير وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.





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وسبق ذلك قيام الفريق الطبى بتركيب الزينة والبالونات بالطرقات المختلفة داخل مستشفى العزل وتشغيل أغانى العيد وتكبيراته لتحقيق روح التعايش لمصابى كورونا بأجواء عيد الفطر المبارك ، وخاصة الأطفال المحتجزين فى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بإدارة أسوان الصحية بأن أطباء الحجر الصحى يشاركون المرضى المناسبات المختلفة ومنها شهر رمضان المبارك، وأيضاً عيد الفطر بعد قيامهم بتوزيع فوانيس رمضان وهدايا العيد وتعليق الزينة داخل المستشفى وغيرها من مظاهر الإحتفال المتنوعة.



