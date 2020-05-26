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محافظات

فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:52 م
التزام المواطنين
التزام المواطنين بإجراءات الحظر
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شاذلى عبد الفتاح
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك لا تزال تشهد مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان خلو تام من المواطنين والمارة والمركبات بكافة مكوناتها سواء كانت حدائق أو متنزهات أو مقابر أو شوارع وميادين حيث لا وجود لأى تجمعات بها.

وتلقى " صدى البلد " الضوء على هذه المناطق والمواقع الترفيهية المختلفة التى أصبحت خالية من المواطنين وذلك تفعيلًا لحزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لمجابهة فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

ففى مركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان فقد تابع رئيس الوحدة المحلية أحمد عبد الوهاب ومعاونيه من النواب وسكرتير المركز ورؤساء الأحياء والقرى إلتزام المواطنين وأصحاب المركبات بتنفيذ هذه التعليمات والتى يتابعها فى نفس الوقت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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ويتم تنفيذ هذه الإجراءات لتحقيق السيطرة الكاملة وتنفيذ كافة التعليمات على الوجه الأكمل بالتعاون مع رجال مركز شرطة كوم أمبو وشرطة مرور وشرطة المسطحات المائية بالتواجد فى شوارع المدينة بدوريات طوال الـ 24 ساعة لمنع أى تجمعات على الفور لجميع المحاور، وكذلك للدور البارز لرجال شرطة المرور لوقف العمل بمواقف كوم أمبو بإجمالى 14 موقف سواء الإقليمية أو الداخلية. 

وأشاد مسئولو الوحدة المحلية بدور شرطة العائمات بمنع العمل باللنشات الخاصة بنهر النيل لمرسي كوم أمبو ، بجانب منع زيارة المقابر ويتم العمل من خلال غرفة العمليات لمركز كوم أمبو حيث يتم متابعة الموقف مع الأحياء والوحدات المحلية القروية والجهات الخدمية الإلتزام بعدم إقامة أى ملاهى عشوائية فى الشوارع ، بجانب الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة ، علاوة على منع كافة الرحلات النيلية وغيرها من المقاصد المتوقع حدوث تجمعات بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. التزام مواطني أسوان بتعليمات منع التجمعات.. صور
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