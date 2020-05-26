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محافظات

زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:03 ص
زيارة المقابر
زيارة المقابر
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شاذلى عبد الفتاح
طقوس وعادات وتقاليد كثيرة كان يتم تنفيذها خلال أيام عيد الفطر المبارك وتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل، ولكنها اختفت وتوقفت خلال أيام العيد هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد الطقوس التى توقف هذا العام وكانت من أبرز هذه الطقوس التى توقف هى زيارة المقابر حيث سادت حالة من الهدوء بها، وعدم تواجد أي شخص مقارنة بالسنوات الماضية التى كانت تمتلئ بالمواطنين.

وتقول صباح حسن إن زيارة القبور تعتبر من العادات الأصيلة لنا، وكنا فى السنوات الماضية نحرص على زيارتها خلال أيام الأعياد، إلا أن الوضع فى العيد الحالى أختلف كثيرًا هذا العام نظرًا لجهود أجهزة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19  ).

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وفى نفس السياق قال أشرف محمد إن زيارة الطقوس تعتبر تراث متوارث لدى الكثيرين وبالأخص السيدات حيث كان الجميع يحرصون على توزيع الرحمات على المتواجدين للدعوة للميت وتعد من أبرز الرحمات الفاكهة ، والمخبوزات المتعددة ''، ولكن وجود فيروس كورونا كان سببًا رئيسيًا لحرمان الأهالى من أداء طقوس العيد.

كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التى تم إقرارها من خلال التواجد الميدانى لرؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، بالإضافة إلى الانتشار الشرطى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان والتأكيد على غلق الاتجاه الغربى لكورنيش النيل بالمدن السياحية لمنع أى تجمعات، بجانب منع زيارة المقابر، علاوة على غلق المواقف الداخلية والأقاليم، وأيضًا وقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس والنقل العام بين المدن ومع المحافظات الأخرى.
زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور
زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور
زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور
زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور
زيارة للمقابر.. أبرز الطقوس المختفية خلال عيد الفطر في أسوان.. صور
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