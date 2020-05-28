AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

الخميس 28/مايو/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وجه وزير العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" بفتح تحقيق في وفاة جورج فلويد التي أثارت جدلًا محليًا واسعًا إثر احتجازه لدى شرطة مدينة منيابوليس.

وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا و المأساوية في منيابوليس".

وأضاف "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".

وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لفلويد وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة بينما يجثم ضابط شرطة بقدميه على رقبته رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.

وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.

وأثارت الواقعة موجة احتجاجات في منيابوليس، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز "لا أستطيع التنفس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعال في وجه الآخرين جريمة إرهاب.. سجن أمريكي هدد بقالا بنقل عدوى كورونا له

فضيحة روسيا جيت تشتعل.. تسريب صوتي لأوباما يفضح انتهاك ترامب للقانون

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يأمر بمراجعة داخلية لتحقيقات مايكل فلين

قضية قتل تهز أمريكا..ما القصة ؟

ترشيحاتنا

تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح لنظام غذائي صحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير