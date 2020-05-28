قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وجه وزير العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" بفتح تحقيق في وفاة جورج فلوي د التي أثارت جدلًا محليًا واسعًا إثر احتجازه لدى شرطة مدينة منيابوليس.





وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا و المأساوية في منيابوليس".





وأضاف "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".





وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لفلويد وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة بينما يجثم ضابط شرطة بقدميه على رقبته رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.





وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.





وأثارت الواقعة موجة احتجاجات في منيابوليس ، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز "لا أستطيع التنفس".



