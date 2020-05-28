إصابة المدير السابق لمستشفى عزل أبو قير وأسرته بـ كورونا

أعلن الدكتور أحمد محسن، مدير مستشفى عزل أبوقير السابق، اليوم الخميس، إصابته وأسرته، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن إصابته جاءت بعد 3 أسابيع من انتهاء عمله كمدير لمستشفى العزل.









وقال "محسن"، في تصريح له اليوم، الخميس، إن إصابته تأكدت قبل أيام بعد ظهور إيجابية الفحوصات المعملية، حيث تم نقله إلى الحجر الصحي المخصص لأساتذة وأطباء جامعة الإسكندرية بمستشفى طلبة الجامعة.









وكان "محسن"، مدير مستشفى عزل أبوقير السابق ، انتهى من مهام عمله في المستشفى ، قبل نحو 3 أسابيع من الآن.









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