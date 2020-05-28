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محافظات

لخدمة مرضى كورونا.. تطوير مستشفى الحميات بالوادي الجديد

الخميس 28/مايو/2020 - 01:39 م
الدكتور أحمد محروس
الدكتور أحمد محروس
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منصور ابوالعلمين

انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من تنفيذ 60 % من خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة لتقديم الخدمة العلاجية لمرضي كورونا بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد محروس،  وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن توريد الأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة لمستشفي الصدر والحميات بمدينة الخارجة بداية الأسبوع المقبل، واللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية لمرضي كورونا  بدلًا من سفرهم لمستشفيات العزل والحجر الطبي في محافظات المنيا وأسيوط وقنا.

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أضاف "محروس"، أنه جرى البدء في تقديم خدمات العلاج للمصابين بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر بمدينة الخارجة، بحيث يصبح إجمالي المستشفيات الطبية التي ستقدم خدمة علاج فيروس كورونا في الوادي الجديد هي 5 مستشفيات بدلا من 6 بعد إلغاء مستشفى بلاط المركزي من منظومة علاج كورونا بالتنسيق مع الوزارة في ظل قرب المسافة بينا وبين مستشفى الداخلة العام.

 

يذكر أن المحافظة خصصت رقمين هما (2936467 -2929038) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

 

وكانت محافظة  الوادي الجديد ، سجلت أمس الأربعاء، 53 إصابة منهم 31 حالة تعاف، بالإضافة إلى 8 وفيات.

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