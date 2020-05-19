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محافظات

توزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية في القرى النائية بالوادي الجديد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:11 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

استقبلت محافظة  الوادي الجديد، قافلة مؤسسة مصر الخير للمواد الغذائية  والتي سيتم توزيعها  بمعرفة مديرية التضامن  الاجتماعي علي الفقراء والحالات الأولى بالرعاية  في القري النائية  بمراكز المحافظة  الخمس .

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد  إطلاق قافلة مؤسسة مصر الخير بالمحافظة وذلك عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضحت نائب المحافظ أن القافلة تضم ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على المستحقين من خلال التنسيق مع ٥٠ جمعية أهلية على مستوى المحافظة.

وعقب اللقاء تفقدت مجدي القافلة أمام ديوان عام المحافظة يرافقها اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد.


وأشادت بالدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمتضررين اقتصادياََ من أزمة فيروس كورونا.

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