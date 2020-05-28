بعد تحسن حالتهم.. تحويل 4 مصابين بكورونا من عزل العجمي إلى «أبو قير»

وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، قد ارتفع إلى 379 شخصًا.



