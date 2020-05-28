بعد تحسن حالتهم.. تحويل 4 مصابين بكورونا من عزل العجمي إلى «أبو قير»

أعلن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحويل 4 حالات جديدة ممن تحسنت حالتهم الصحية إلى مستشفى العزل المقامة داخل المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير.
وأوضح بيان، الخميس، أنه وبإحالة الحالات الأربع تلك فقد بلغ إجمالى الحالات التى تم نقلها للمدينة الشبابية بأبى قير 434 حالة.
وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، قد ارتفع إلى 379 شخصًا.
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وخصّصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا، والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.
كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.