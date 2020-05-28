البداية السبت.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة بوسائل النقل العام بالإسكندرية

من جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام

، إنه جرى تطهير وتعقيم 672 أتوبيس و"ميني باص" و160 عربة ترام، باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.