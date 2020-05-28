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محافظات

البداية السبت.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة بوسائل النقل العام بالإسكندرية

الخميس 28/مايو/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قالت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، إنه سيتم بداية من يوم السبت المقبل، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع وسائل النقل التابعة للهيئة.

وذلك، وفقا لقرار مجلس الوزراء وضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق، عملية تعقيم وتطهير شاملة لعربات الترام وأتوبيسات النقل العام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوقيد -19".

من جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه جرى تطهير وتعقيم 672 أتوبيس و"ميني باص" و160 عربة ترام، باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

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وكانت الحكومة قد أعلنت إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.
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