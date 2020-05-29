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محافظات

تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:08 ص
محاكم الاسكندرية
محاكم الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أنهي مجمع محاكم ونيابات الإسكندرية، كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بجميع قاعات وغرف المجمع، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيا اعتبارا، من غدا السبت.

وقال مصدر قضائي، إنه تم التشديد علي ارتداء الكمامات، واعطاء التعليمات لقوات حرس المحكمة اخذت التعليمات بعدم دخول الاشخاص الي مقر المحكمة بدون ارتداء الكمامات.

وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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واتخذ مجمع المحاكم الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

كان وزير العدل قد وجه إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس كورونا.
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