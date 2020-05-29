تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

كان وزير العدل قد وجه إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس كورونا

واتخذ مجمع المحاكم الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.