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حوادث

إحالة 13 مسئولا بالفنون التشكيلية بوزارة الثقافة للمحاكمة

الخميس 28/مايو/2020 - 06:06 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية للثقافة احالة  13 مسئولًا بالأمن في قطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة التأديبية لعدم أداء العمل بدقة وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.

 

تقرير الاتهام شمل مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية و مراقبا فنيا بمتحف الخزف الإسلامي ورئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية ومراقب أمن بمتحف الفن الحديث و مدير أمن متحف ومدير أمن متحف الفن الحديث و مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار.


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كما تضمن التقرير 6 من مسئولي الامن  بقطاع المنشآت بقطاع الفنون والإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة.

 

أكدت النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكي وملحقاته بواقع 2 بطارية وواحد شاحن، من مسئول أمن آخر، واحتفظ بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها لمدة 3 سنوات على النحو الذي ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدام الأجهزة لصالح الجهاز القومي للاتصالات.

 

ولم يتخذ المحالون من الأول حتى التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم والاحتفاظ بها معطلة دون إخطار جهة عملهم مما ترتب عليه سداد رسوم تراخيص استخدام تلك الأجهزة رغم تعطلها.

 

وتقاعس المحالان العاشر والحادي عشر عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وجود أعطال  ٣٦ جهاز لاسلكي على نحو ترتب استمرار استحقاق رسوم تجديد ترخيص تلك الاجهزه لصالح الجهاز القومي للاتصالات.

 

ولم يتخذ المحال الثاني عشر الإجراءات اللازمة نحو الإخطار بأجهزة اللاسلكي المعطلة فور ورود كتاب الجهاز فيما تضمنه من المطالبة برسوم تجديد ترخيص تشغيل تلك الأجهزه اللاسلكية محل التحقيق، رغم علمه بتعطلها عليها، وأهمل في الاشراف على أعمال المخالفين من الاول حتى الحادي عشر على نحو ترتب عليه ارتكابهم المخالفات الثابتة قرين كل منهم.

 

ولم يقم المحال الثالث عشر باتخاذ إجراءات تسليم أجهزة اللاسلكي  المتعاقد عليها مع الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي للاتصالات، وإنهاء التعاقد قبل شراء أجهزه لاسلكية جديدة على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم تجديد ترخيص الأجهزة اللاسلكية محل التحقيق.


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