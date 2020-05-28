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حقيقة دواء هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا.. وهل يسبب السرطان أم لا

الخميس 28/مايو/2020 - 08:05 م
هيدروكسي كلوركين
هيدروكسي كلوركين
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نهى هجرس
يعد دواء هيدروكسي كلوروكوين مضادا للملاريا والوقاية منها، ويستخدم أيضًا لعلاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية القرصية أو الجهازية، ومع ذلك قد أذنت إدارة الغذاء بأن دواء هيدروسكي كلوركين يساعد فى التصدى لعلاج الفيروسات التاجية.

وحذر بعض الأطباء من استخدام هذا الدواء لفترات طويلة، وذلك لما يمكن أن يسببه من أثار جانبية على الصحة بشكل كبير مثل ضرر شبكية العين وصحة القلب.

وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم أبرز الآثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين...

غثيان
التقيؤ 
ألم أو تقلصات في المعدة 
فقدان الشهية 
فقدان الوزن 
الإسهال 
دوار 
الصداع 
رنين في أذنيك 
تغيرات في المزاج
العصبية 
التهيج
الجلد والطفح الجلدي 
الحكة 
تساقط الشعر 


ويؤدي تناول هيدروكسي كلوروكين على المدى الطويل أو بجرعات عالية إلى تلف لا رجعة فيه لشبكية العين،  أو صعوبة في التركيز ، أو رؤية مشوهة ، أو بقع عمياء.

كما يمكن أن يسبب تناول هيدروكسي كلوروكين أمراض القلب واضطراب ضربات القلب عند استخدامه لفترات طويل، ولكنه لا يسبب السرطان.




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