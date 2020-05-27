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أخبار العالم

في هذا الموعد.. الصحة العالمية تحسم استخدام هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن مراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوركين خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت أوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.

فيما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل للمرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية: «سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات.. سوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن.. هذا متوقع بحلول منتصف يونيو».
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