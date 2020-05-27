أهم الأخبار.. حرب تراشق يشنها ترامب عبر تويتر.. وفيات البرازيل بسبب كورونا تتخطى الـ 1000 في 24 ساعة .. ومصير هيدروكسي كلوركين

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..
عبر تويتر.. حرب تراشق جديدة يشنها ترامب
يدمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام موقع التدوينات العالمي تويتر، فهو يعد الرئيس الوحيد في العالم الذي يستخدمه بكثرة ..للمزيد اضغط هنا
في هذا الموعد.. الصحة العالمية تحسم استخدام هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن مراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوركين خلال شهر يونيو المقبل..للمزيد اضغط هنا
البرازيل تسجل 1039 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة
سجلت السلطات الصحية في البرازيل 1039 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية..للمزيد اضغط هنا
القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية.. للمزيد اضغط هنا
السعودية.. مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بمحافظة الأمواه
تعاملت السلطات السعودية مع حادث إطلاق نار في محافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير، حيث أسفر عن مقتل 6 سعوديين وإصابة 3 آخرين..للمزيد اضغط هنا
ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة
تشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، عن أيام عيد الفطر السابقة، حيث يعود الطقس إلى حالته الطبيعية ويكون ما بين المعتدل والمائل للحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل..للمزيد اضغط هنا
الوزراء: لا صحة لإرسال فرق طبي لإجراء فحص كورونا بالمنازل
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لوزارة الصحة يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا