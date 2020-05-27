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أخبار البلد

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:21 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً طفيفًا في درجات الحرارة، عن أيام عيد الفطر السابقة، حيث يعود الطقس إلى حالته الطبيعية ويكون ما بين المعتدل والمائل للحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، على القاهرة والوجه البحري، حيث يكون معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس، على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يظل مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه رياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعلى محافظات الصعيد مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 34 للعظمى 25 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى و 22 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى و 34 للصغرى.

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