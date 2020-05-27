البرازيل تسجل 1039 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في البرازيل 1039 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وارتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل إلى 24512 حالة.





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كما أعلنت البرازيل عن 16324 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البرازيل إلى 391222 حالة.





وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن أمريكا الشمالية واللاتينية هما البؤرة الجديدة لتفشي وباء كورونا "كوفيد 19".



