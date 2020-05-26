الولايات المتحدة والبرازيل تتصدران.. الصحة العالمية: الأمريكتان بؤرة تفشي كورونا الجديدة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن القارتين الأمريكتين، أمريكا الشمالية واللاتينية، هما البؤرة الجديدة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، قالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.





وأضافت إتيان أن تفشي فيروس كورونا يشهد تسارعا في دول مثل البرازيل، التي سجلت في الأسبوع الماضي، أكبر عدد من الوفيات في العالم، لفترة 7 أيام منذ بدء تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، وقالت إن إجمالي إصابات كورونا حول العالم وصل إلى 5 ملايين و400 ألف شخص.





وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى نحو 345 ألف شخص.





فيما وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول كأكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى أكثر من مليون و713 ألفا، والوفيات إلى أكثر من 100 ألف شخص.





وتأتي البرازيل في المركز الثاني مسجلة 337.711 إصابة و23606 وفاة.



