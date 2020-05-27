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أخبار البلد

القوى العاملة: 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:15 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة  بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدي شركات الإنشاء والتطوير العمراني ، براتب شهري 1700 ريال سعودي ، بالإضافة إلي 300 ريال بدل طعام ، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.

ونوّه الوزير، بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان(نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي، مشيرا إلي أنه نظرًا لتعليق الرحلات الدولية ، والإجراءات الاحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن علي صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصلية الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثي نقل الكفالة علي شركات أخري.
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