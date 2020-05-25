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أخبار البلد

القوى العاملة: 50 ألف عامل صرفوا 25 مليون جنيه منحة الرئيس بكفر الشيخ

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها  الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري، ومكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ 50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل  بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا و500 جنيه.

وتلقى وزير القوي العاملة تقريرًا بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتفتيش على  180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد. 

يأتي هذا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.
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