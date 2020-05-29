15 ألف حاجز بالإعلان العاشر لهم أولوية الحصول على شقق بأكتوبر.. اعرف السبب

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل

ودعم التمويل العقارى، عن تحديد 15 ألف حاجز ضمن الإعلان العاشر كأول دفعة يتم تسليمها وحداتها السكنية بمدينتى أكتوبر الجديدة و

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وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن هؤلاء الحاجزين هم المحولين من الإعلان التاسع من بين الحاجزين لمدينة 6 أكتوبر.





وتابعت عبدالحميد، أن عدد المتقدمين لشقق مدينة 6 أكتوبر ضمن الإعلان التاسع فى 2017 بلغ نحو 50 ألف شخص، تم توفير نحو 23 ألف شقة لهم بالفعل.





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وتقرر تسليم الحاجزين وفقا لرقم الأولوية وبعد رقم 23 ألف إما أن يقوموا بالتحويل للإعلان العاشر بشروطه وأسعاره التى تختلف عن الإعلان التاسع، وإما أن يقوموا بسحب المقدم الذى تم سداده للصندوق من بنك الإسكان والتعمير.





وأضافت: قام نحو 15 ألف منهم بالتحويل للإعلان العاشر وملتزمون بسداد القسط الربع سنوى بقيمة 2000 جنيه كل ثلاثة أشهر، لذا تقرر أن تكون لهم الأولوية فى التسليم قبل حاجزى الإعلان العاشر، لأنهم يسبقوهم فى قوائم الانتظار بأكثر من عام.





وأشارت إلى أن الحاجزين للإعلان العاشر سيقوموا باستلام وحداتهم تباعا بدءا من النصف الثانى من العام المقبل 2021.





وطرح الصندوق الإعلان التاسع فى أغسطس 2017، وتبعته بالإعلان العاشر فى ديسمبر 2018، مع اشتراط تسليم الوحدات خلال 30 شهر، نظرا لعدم جاهزيتها، وبدء تنفيذها بعد تحديد عدد الحاجزين المقبولين بشكل مبدئي.





وسجل سعر الوحدة بالإعلان التاسع 184 ألف جنيه بالمقارنة بـــ225 ألف جنيه للعاشر بخلاف نسبة زيادة مقررة 10%، بسبب طول الفترة اللازمة للتنفيذ نحو 3 سنوات وما يتبعها من زيادة التكلفة بسبب تغيرات أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم.