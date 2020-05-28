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مرأة

كلاسيك ولا كاجوال.. منة فضالي بإطلالة تكشف عن رشاقتها

الخميس 28/مايو/2020 - 08:52 م
منة فضالى
منة فضالى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة منة فضالى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وتألقت بها منة فضالى، مرتدية بنطالا ضيقا من الجينز باللون الأزرق الغامق، ومنسقة معه تي شيرت باللون الأبيض، ومرتدية فوقة جاكيت بدلة بسيط باللون الأبيض لإكمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى فى الماكياج على الألوان الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.

وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

واختارت مجموعة من الإكسسوارات الفضية التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.


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