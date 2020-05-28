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مرأة

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها

الخميس 28/مايو/2020 - 07:25 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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حياة عبد العزيز
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي مرتدية فستانا باللون الأسود الانيق فوق الركبة، مع كلون باللون الأسود الشيفون، ونسقت معه حذاء باللون البني مع الأربطة السوداء، لتظهر بإطلالة تبرز جمال أنوثها.

واستكملت نوال إطلالتها بحمل حقيبة كبيرة الحجم باللون البمبي الداكن، مع ارتداء ساعة أنيقة باللون الذهبي في اليد.

وتركت نوال الزغبي خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة جذابة تخطف الأنظار.

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وأما من الناحية الجمالية وضعت نوال الزغبي اللون البني في الشفاه ليتناسب مع لون بشرتها البرونزي مع رسم العين بالكحل الاسود.

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