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مرأة

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


وتألقت نوال الزغبي مرتدية فستان باللون الأصفر من الستان بأكمام طويلة ، وزراير من الصدر ، واعتمدت نوال الزغبي على تسريحة شعر الذيل حصان، ليكشف عن جمال ملامحها.

وظهرت نوال في الصورة بطريقة تبرز فيها مكياجها الهادئ والذي اعتمدت فيه احمر شفاة باللون البني او الاورانج الغامق ، وكانت  نوال الزغبي  ظهرت بالمسات جمالية هادئة لتناسب بشرتها الناعمة.

وعلقت نوال علي الصورة  I always done whatever I want and always been exactly who I am

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