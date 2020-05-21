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فن

اشتقت لروتيني الطبيعي.. نوال الزغبي تنشر صورة لها بأيام الصيف

الخميس 21/مايو/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة لها تسترجع بها ذكرياتها بأيام الصيف.

وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة: "Looking back at the good old days ،Missing my normal routine".

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وشاركت نوال الزغبي "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان و تتر لمسلسل سلطانة المعز. 

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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