بملابس جريئة.. نوال الزغبي بإطلالة مثيرة تكشف عن نحافتها

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".







وظهرت النجمة نوال الزغبي بإطلالة جريئة مرتدية جيب باللون الفوشيا مكشوفة الساقين، وهو ما جعلها مثيرة للجدل بعد هذه الاطلالة وكشفت عن نحافتها؛ ونسقت مع هذه الاطلالة بلوزة باللون الابيض بها بعض الكرانيش.







ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الفاتح.







وتركت نوال شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها.





يذكر أن احدث أعمال النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.