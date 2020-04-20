إطلالة ناعمة.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".





وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلاله ناعمة، حيث ارتدت فستانا برتقاليا مفتوحا من الساق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.





وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة سلطانة المعز".





وأحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".





وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.





وعلى صعيد آخر، طرحت نوال الزغبي أغنية القوية شهر فبراير الماضي، والتي حققن نجاحًا كبيرًا.