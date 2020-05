نشرت الفنانة نوال الزغبي خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.





وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة ناعمة، ترتدي وشاح منقوش علي جيب قصير فوق الركبة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج هادئ وتمسك بيدها مج وأكملت إطلالاتها بنظارة شمس.





وعلقت نوال علي الصورة Looking back at the good old days

Missing my normal routine