قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة

يذكر أن احدث أعمال النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة



