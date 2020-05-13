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مرأة

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" .

وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة مكشوف الساقين ،وهو ما جعلها مثيرة للجدل بعد هذه الاطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عينيها، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الفاتح.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تبرز جمال إطلالتها.


يذكر أن احدث أعمال النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة

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