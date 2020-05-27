ياريت الليالي ترجعلي لبنان.. نوال الزغبي تغرد عبر تويتر

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة تتمنى فيها عودة ليالى لبنان كما كانت.





ياريت الليالي ترجعلي تاني لبنان اللي بحبو من جديد ، #لبنان". وكتبت نوال الزغبى قائلة :"









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وشاركت نوال الزغبي "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان ،





ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان وتتر لمسلسل سلطانة المعز.



