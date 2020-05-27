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فن

ياريت الليالي ترجعلي لبنان.. نوال الزغبي تغرد عبر تويتر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة تتمنى فيها عودة ليالى لبنان كما كانت.

وكتبت  نوال الزغبى قائلة :"ياريت الليالي ترجعلي تاني لبنان اللي بحبو من جديد ، #لبنان".


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وشاركت نوال الزغبي "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان ،

ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان وتتر لمسلسل سلطانة المعز. 

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