نوال الزغبى تنشر رسالة لمتابعيها.. شاهد

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها بإطلالة جديدة ورسالة لمتابعيها.
وعلقت عليها نوال الزغبى: "استيقظ كل صباح وكن ممتنًا لأن لديك المزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي تحبها، صباح الخير".
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وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى:
-عندك حق، وأضاف آخر "فنانة جميلة..بحبك"، وعلقت أخرى "كلامك صح هنستغل الفرص".
وشاركت نوال الزغبي "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد رجب، تسجيل وتريات م. محمد فتحي - مصر، تسجيل صوت م. ايلي بربر - لبنان وتتر لمسلسل سلطانة المعز.