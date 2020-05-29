السعودية تسمح بإقامة الصلاة في جميع المساجد عدا مكة..نواب: فتح دور العبادة فى مصر خلال منتصف يونيو..ووزارة الأوقاف ستتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من كورونا

- دينية البرلمان: نأمل فى عودة فتح المساجد فى مصر قريبا

- المصلي يأتي المسجد متوضئا من منزله

- صحة البرلمان توضح شروط عودة فتح المساجد





أكد عدد من النواب أنه من المتوقع عودة فتح المساجد فى مصر 15 يونيو المقبل فى ضوء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر خلال شهر يونيو ، كما توقعوا أن تتخذ الحكومة ووزارة الأوقاف نفس الإجراءات التى اتخذتها بعض البلدان العربية لإعادة فتح المساجد ودور العبادة فيها التى تتمثل فى ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وأن يكون مع المصلى كمامة وسجادة وألا يستعمل مرافق المسجد وأن يأتى المصلى من منزله متوضئا





وتعد المرافق أحد الأشياء التى من الممكن أن تنقل العدوى بفيروس كورونا، كما أوضحوا أن لجنة الأزمات فى مجلس الوزراء من المقرر أن تجتمع مطلع الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بشأن عودة فتح المساجد والكنائس مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن كل دولة لها خصوصياتها وحساباتها الخاصة من حيث الظروف التى تقتضى للموافقة أو عدم الموافقة على عودة فتح المساجد مرة اخرى فى ظل جائحة كورونا فى البداية





وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : نأمل أن يتم عودة فتح المساجد قريبا فى مصر ، لأننا نثق تماما فى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة ووزارة الأوقاف لعودة فتح المساجد لمواجهة فيروس كورونا.





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كما أشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أننا نثق فى وعى الشعب المصرى وانه لن يأتى من وراء فتح المساجد وعودة المصلين لبيوت الله أى مشاكل.





وتوقع النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن يتم فتح المساجد ودور العبادة فى مصر بما فيها الكنائس خلال منتصف شهر يونيو المقبل ، مع الوضع فى الاعتبار إتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتوقع ان تتخذ الحكومة ووزارة الأوقاف نفس الإجراءات التى اتخذتها بعض البلدان العربية لإعادة فتح المساجد ودور العبادة فيها التى تتمثل فى ضرورة مراعاة التباعد الإجتماعى وأن يكون مع المصلى كمامة وسجادة وألا يستعمل مرافق المسجد وأن يأتى المصلى من منزله متوضئا ، خاصه وأن المرافق احد الأشياء التى من الممكن ان تنقل العدوى بفيروس كورونا.





وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن لجنة الأزمات فى مجلس الوزراء من المقرر ان تجتمع مطلع الأسبوع القادم لإتخاذ قرار بشأن عودة فتح المساجد والكنائس مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن رئيس الوزراء سبق وأن أعلن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر سيكون فى 15 يونيو المقبل ، فى ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا فى كل دول العالم.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى ضوء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا فى مصر خلال شهر يونيو فمن المتوقع عودة فتح المساجد فى مصر 15 يونيو المقبل.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه من المقرر ان تضع الحكومة ووزارة الأوقاف شروط لعودة فتح المساجد يوم 15 يونيو تتمثل فى ضرورة وجود مسافات امنة بين المصلين فى المسجد وان يتأتى المصلى ومعه سجادته.

