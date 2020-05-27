مصدر بالأوقاف يكشف لـ"صدى البلد" أبرز ضوابط إعادة فتح المساجد

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أن من أبرز الضوابط المقترحة لإعادة فتح المساجد هي ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي مع مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين .

وأكد المصدر أنه تم التوافق عل قصر الأمر على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد بالإضافة الى عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة ، مع الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة .



