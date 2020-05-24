التخلص من قيود كورونا.. صلاة الجمعة تعود بعد غياب من مسجد السيدة نفيسة

قررت وزارة الأوقاف ، إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020، بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها وأرضاها- بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، بمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصري.





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وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن هذا القرار يأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية.



وأضاف أنه تم التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 مايو 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيًا وتلفزيونيًا.





وواصل: وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩





وأردف: وتناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر 6 / ٢٠٢٠ م من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.



