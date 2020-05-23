بعد تجهيز 300 ألف متر .. الأوقاف: بدء توزيع السجاد الجديد على المديريات 7 يونيو

أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه في إطار استعداد الوزارة لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية ستبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل الموافق ١٥ شوال في توزيع دفعة السجاد الجديدة وقدرها ٣٠٠ ألف متر على المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التي تحتاج إلى تجديد فرشها .









وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تجهيز 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية، وتجهيزها لما بعد انتهاء مرحلة غلق المساجد بسبب جائحة كورونا .







