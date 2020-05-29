AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:02 ص
ديوان الإسكندرية
ديوان الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إجراءات عاجلة داخل ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء، عقب إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف مصدر بالمحافظة لـ"صدى البلد"، عن أنه سيتم إجراء مسح شامل لجمع العاملين بالديوان وخاصة المتعاملين مع اللواء محمد سحلول بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأضاف المصدر، إلى أنه سيتم مواصلة إجراءات تطهير مقر ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء والتنبيه على العاملين والموظفين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع إجراءات الأمان والسلامة.

وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب البيان.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن فريق مكافحة العدوى، التابع لوزارة الصحة في الإسكندرية، قام بعملية تطهير وتعقيم لجميع الإدارات بمبنى ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وأوضح إلى أنه تم التنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، التي يجب عليهم اتباعها تجنباً للإصابة بالفيروس ، مشيرا إلى أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وذلك بالمباني والأماكن الظاهرة بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رش وتطهير مساجد جنوب سيناء قبل صلاة الجمعة

لمواجهة فيروس كورونا.. محافظ أسيوط يترأس حملة تعقيم وتطهير المستشفيات

شعراوى: استمرار عمليات التعقيم والتطهير بالمحافظات على مدار اليوم

وزير التنمية المحلية: تعقيم وتطهير المنشآت ومباني الوحدات وشوارع المدن والقرى ومواقف النقل العام .. وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم لمواجهة كورونا

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

إصابات وتعافٍ.. كورونا يطرق أبواب المسئولين بالمحافظات.. والعزل المنزلي وسيلتهم للشفاء

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحاجة .. أدعية مجربة وكلمات مأثورة

كيف أثر تهديد ترامب بغلق فيسبوك وتويتر على الأسهم الأمريكية.. نهاية حزينة

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 29-5-2020

بنفس الملابس .. استوحي إطلالاتك مع بناتك من إيمان العاصي وابنتها

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الإسكندراني

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير