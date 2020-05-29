بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

وكشف مصدر بالمحافظة لـ"صدى البلد"، عن أنه سيتم إجراء مسح شامل لجمع العاملين بالديوان وخاصة المتعاملين مع اللواء محمد سحلول بشكل يومي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.





وأضاف المصدر، إلى أنه سيتم مواصلة إجراءات تطهير مقر ديوان عام المحافظة ومقرات الأحياء والتنبيه على العاملين والموظفين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع إجراءات الأمان والسلامة.



